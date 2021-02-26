Aleyna Tilki'nin ilk İngilizce şarkısının klibi yayınlandı! Pembe ayıcığından yine vazgeçemedi
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Aleyna Tilki'nin ilk İngilizce şarkısının klibi yayınlandı! Pembe ayıcığından yine vazgeçemedi

26.02.2021 13:34 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:46

Genç popçu Aleyna Tilki'nin ilk İngilizce şarkısı Retrograde'in klibi YouTube'da yayınlandı. Tilki'nin klibi kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenirken klipte en dikkat çeken ayrıntı Tilki'nin vazgeçemediği pembe ayıcığı oldu.

2016 yılında söylediği "Cevapsız Çınlama" şarkısıyla müzik sektörüne adım atan ve her fırsatta dünya starı olacağını dile getiren Aleyna Tilki'nin İngilizce şarkısı "Retrograde", bugün tüm dünyada yayınlandı.

PEMBE AYISINDA VAZGEÇMEDİ

Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music'le anlaşan Tilki, "Retrograde" adlı ilk İngilizce single'ını dijital platformlarda beğeniye sundu. Tilki, klibinin açılışını ise neredeyse her klibinde kullandığı pembe devasa ayıcığıyla yaptı.

Aleyna Tilki'nin ilk İngilizce şarkısının klibi yayınlandı! Pembe ayıcığından yine vazgeçemedi

KLİPTE DİREK DANS YAPTI

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile Diplo'nun birlikte yaptığı şarkıya Tilki, bir de klip çekti. Daha önce direk dansı dersi alan ve yüzü olduğu bir markanın reklam filminde direk dansı yapan genç şarkıcı, yeni klibinde de dans şovuyla konuşulmaya başladı. Genç popçu, uzay mekiğinde çekilen klibinde bir de direk dansı yaptı.

Aleyna Tilki'nin ilk İngilizce şarkısının klibi yayınlandı! Pembe ayıcığından yine vazgeçemedi

PEMBE AYICIĞINI YANINDAN AYIRMIYOR

Daha önce de Sen Olsan Bari şarkısına 2 metrelik pembe ayıcığıyla klip çekmişti. Ayıcığını neredeyse hiç yanında ayırmayan genç popçu, sosyal medya hesabından da sık sık paylaşımlar yapıyor.

Aleyna Tilki'nin ilk İngilizce şarkısının klibi yayınlandı! Pembe ayıcığından yine vazgeçemedi
Sen Olsan Bari klibinden bir kare
Aleyna Tilki'nin ilk İngilizce şarkısının klibi yayınlandı! Pembe ayıcığından yine vazgeçemedi
Aleyna Tilki'nin ilk İngilizce şarkısının klibi yayınlandı! Pembe ayıcığından yine vazgeçemedi
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