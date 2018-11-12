Aleyna Tilki, İtalya Sokaklarında Moda Rüzgarı Estirdi
Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, fotoğraf çekimi için İtalya'nın moda başkenti Milano'ya gitti. Tilki, İtalya sokaklarında gezdiği anları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.
Aleyna Tilki, fotoğrafçı Aytekin Yalçın'ın objektifine özel pozlar vermek için İtalya'ya gitti. Farkı tarzı ve makyajıyla Milano sokaklarını gezen 18 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından kısa bir video paylaştı.
"RESMEN ASFALT AĞLADI"
Videoda karşıdan karşıya geçerken agresif bir yürüyüş sergileyen Tilki, hayranlarını şaşkına uğrattı. Sosyal medya hesabından o anları takipçileriyle paylaşan Tilki, çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Tilki'nin bir takipçisi paylaşıma, "Aleyna, o nasıl yürüyüş resmen asfalt ağladı." yorumunu yaptı.
BRIGITTE BARDOT'YA BENZETİLDİ
Öte yandan, Aleyna Tilki kıyafeti ve tarzıyla 60'ların dünyaca ünlü Fransız yıldızı Brigitte Bardot'nun (84) gençliğine benzetilmişti.
YORUMLAR (20)
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BU KIZ ŞARKICI DEGİLMİYDİ NE ARA MANKEN OLDU. BENİM FİZİĞİM BUNDAN ÇOK ÇOK GÜZEL AMA BENİ DAHA KEŞFEDEMEDİLER. NE YAPSAM ACABA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MAYOYLAMI DOLAŞSAM DIŞARIDA.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır: aslı sen nasıl bayansın ayıp değil mi iftira atıyorsun. ailen yok mu senin.Yayından KaldırALİ: ben kesfederim seni beni bulYayından Kaldır
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Negatif yorum yazanlar NE KADAR BOŞ varlıklarsınız siz öyle! Emin olun böyle sesiniz olsa, kendinizi tanrı ilan ederdiniz. Boş yapmayın, kitap falan okuyun, çalışın!Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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mahallenın dayısı gıbı yuruyor kızsın bıraz kıvırt yürü bari kibar olCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır