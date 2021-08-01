Aleyna Tilki: Dimdik ayakta kaldığımızı tüm dünyaya gösterelim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aleyna Tilki: Dimdik ayakta kaldığımızı tüm dünyaya gösterelim

Aleyna Tilki: Dimdik ayakta kaldığımızı tüm dünyaya gösterelim
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Genç yaşında bir pop ikonu haline gelmeyi başaran, şimdi de yurt dışına açılan Aleyna Tilki, Turkcell Vadi Açıkhava'da eşsiz sesi ve enerji dolu sahne performansıyla seyirciyi büyüledi.

Seyirciyi selamlayan Aleyna Tilki, "Sahnede olmayı, size şarkı söylemeyi çok özledim, müzik hiç susmasın ve müzik hayırlara vesile olsun" dedi. "Biliyorsunuz bu konserin anlamı büyük" diye sözlerine devam eden sanatçı, konser gelirini yangına müdahale eden ekiplere su taşırken alevler arasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir adına 'Hatıra Ormanı' kurmak için bağışladığını açıkladı."Buna vesile olduğunuz için size teşekkür ediyorum" diyen genç şarkıcı,"Hep beraber bu gece insanlığı iyileştirelim hatta her şeye rağmen dimdik ayakta kaldığımızı tüm dünyaya gösterelim" diyerek sözlerini noktaladı.

Ardından hepimizin aşina olduğu Yalan, Sen Olsan Bari, Yalnız Çiçek gibi dillere pelesenk olan şarkılarının yanı sıra Duman'dan cover parçalar söyledi. Konserin ikinci bölümünde ise son teklisi Retrograte ile birlikte hem Türkçe hem de İngilizce parçalar seslendirdi. Vadistanbul, SM Production ve Atlantis Yapım iş birliğiyle hayata geçirilen Turkcell Vadi Açıkhava'da Turkcell Yıldızlı Geceler konser serisi iki hafta boyunca devam edecek. İyi ve kaliteli müzik dinlemeyi özleyenler için yarın Yüzyüzeyken Konuşuruz konserinin ardından Berkay, Ceza-Anıl Piyancı-Sansar Salvo, MFÖ, Kenan Doğulu, Haluk Levent, Funda Arar ile sürecek. Konser serisi 11 Ağustos tarihinde Ebru Yaşar ile son bulacak.

Konserlerde COVID-19 önlemleri dikkate alınıyor. 'Türkiye'nin En Yeni, En Genç Açıkhava Sahnesi' Turkcell Vadi Açıkhava'da, pandemi şartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen konserlerde oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlandı. İzleyicilerin de mesafe kurallarına uyması zorunluluğu bulunuyor. Aynı zamanda HES kodu ile giriş izni verileceği izleyicilerin konser süresince maske mecburiyeti de bulunuyor.

Aleyna Tilki: Dimdik ayakta kaldığımızı tüm dünyaya gösterelim
Aleyna Tilki: Dimdik ayakta kaldığımızı tüm dünyaya gösterelim

Kaynak: Snob Magazin

Dua Lipa ile Anwar Hadid el ele denize atladı! İlk yorum müstakbel kayınvalideden geldi
Dua Lipa ile Anwar Hadid el ele denize atladı! İlk yorum müstakbel kayınvalideden geldi
Aleyna Tilki, itfaiye görevlilerine yardım ederken hayatını kaybeden Şahin Akdemir için hatıra ormanı yaptıracak
Aleyna Tilki, itfaiye görevlilerine yardım ederken hayatını kaybeden Şahin Akdemir için hatıra ormanı yaptıracak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Özcan Bülent Turan Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Yusuf Güney Düm Tek Tek Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aleyna Tilki: Dimdik ayakta kaldığımızı tüm dünyaya gösterelim - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 10:16:54. #1.14#

title