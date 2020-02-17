Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
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Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı

Son dönemin en popüler şarkıcılarından Aleyna Tilki, 14 Şubat'ta Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Tilki, gelen Sevgililer Günü sorularına, "Şu anda bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı" yanıtını verdi.

17.02.2020 21:29 | Son Güncelleme: 17.02.2020 21:47
Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı

Genç şarkıcı , Nuh'un Gemisi Hotel'deki konserinin öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtladı. Aleyna Tilki'nin yanıtları herkesi şaşırttı.

"KENDİ KENDİMİ YEMEĞE ÇIKARDIM"

Konser öncesi muhabirlerle bir araya gelen şarkıcı, Sevgililer Günü sorularını, "Yine kendi kendimi yemeğe çıkardım. Kalbim hep dolu, âşık bir insanım. Sevmek sevilmenin yarattığı şey ise; şu anda bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı" diye yanıtladı.


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: Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
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