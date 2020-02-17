Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
Son dönemin en popüler şarkıcılarından Aleyna Tilki, 14 Şubat'ta Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Tilki, gelen Sevgililer Günü sorularına, "Şu anda bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı" yanıtını verdi.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Hotel'deki konserinin öncesinde muhabirlerin Sevgililer Günü sorularını yanıtladı. Aleyna Tilki'nin yanıtları herkesi şaşırttı.
"KENDİ KENDİMİ YEMEĞE ÇIKARDIM"
Konser öncesi muhabirlerle bir araya gelen şarkıcı, Sevgililer Günü sorularını, "Yine kendi kendimi yemeğe çıkardım. Kalbim hep dolu, âşık bir insanım. Sevmek sevilmenin yarattığı şey ise; şu anda bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı" diye yanıtladı.
Haber Videosu: Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
-
Kiz, herhalde hayranlarini kastetti sanirim. Bu bebeden bir cumle nasil haber oluyor, ben ona takildim kaldim.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Sanada bu yakışır güzelim.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır