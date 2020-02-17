: Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı

17.02.2020 21:29 | Son Güncelleme: 17.02.2020 21:47

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Hotel'deki konserinin öncesinde muhabirlerin Sevgililer Günü sorularını yanıtladı. Aleyna Tilki'nin yanıtları herkesi şaşırttı.

"KENDİ KENDİMİ YEMEĞE ÇIKARDIM"

Konser öncesi muhabirlerle bir araya gelen şarkıcı, Sevgililer Günü sorularını, "Yine kendi kendimi yemeğe çıkardım. Kalbim hep dolu, âşık bir insanım. Sevmek sevilmenin yarattığı şey ise; şu anda bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı" diye yanıtladı.

Haber Videosu