Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti: Yalvarırım ceza alsınlar

Son dönemlerde yapmış olduğu çıkışlarla adından söz ettiren ünlü popçu Aleyna Tilki, bir dönem kendisinin de cinsel istismara uğradığını itiraf ederek Elmalı davasındaki karara tepki gösterdi.

"YALVARIRIM CEZA ALSINLAR"

Türkiye'yi ayağa kaldıran Elmalı Davası'nda anne ve üvey baba dahil tüm sanıklara beraat kararı verilmesine tepki gösteren genç şarkıcı, "Bu çocuk tacizi, sübyancılık gibi ağır olaylar yaşayan bu çocuklar, eğer karşılığında o kişi bir ceza almazsa hakkaniyeti ve adaleti tanıyamaz. Adaleti bulamazlarsa kendi celladına dönüşebilirler. Bunu kendi sevgilisine, arkadaşına, çevresine yapabilir. Kötü bir insana dönüşebilir. Bu insanlar ceza almalı. Yalvarırım alsınlar" ifadelerini kullandı.

İSTİSMARA UĞRADIĞINI İTİRAF ETTİ

Zamanında kendisinin de benzer bir haksızlığa uğradığını itiraf eden Aleyna Tilki, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu cinsel istismarda bulunan insanları serbest bırakarak kısır bir döngüyü harekete geçiriyorsunuz. Zamanında haksızlığa uğramış bir kız çocuğu olarak, şu çocukların (Elmalı) davasındaki adam ceza almazsa,ben bir gün onlardan birini bulacağım."

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