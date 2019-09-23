Aleyna Tilki, Ahmet Kaya'nın mezarına bıraktığı not ve çantasındaki mesajıyla dikkat çekti

23.09.2019 09:43

Her söylediği olay olan ve paylaşımı binlerce beğeni alan Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımıyla "Popülerim" mesajıyla dikkat çekti.

EĞİTİM ÖNCESİ KAÇAMAK YAPTI

Üniversite eğitimi için ABD-Los Angeles'a taşınmaya hazırlanan Aleyna Tilki okul öncesi tatil kaçamağı yaptı. Fransa'nın başkenti Paris'e giden şarkıcı, şehrin sokaklarında verdiği pozları Instagram'da paylaştı. Tilki, hem çantasında hem de paylaşımında yazdığı "Sadece popülerim" mesajıyla dikkat çekti.

AHMET KAYA'NIN MEZARINI ZİYARET ETTİĞİ SIRADA NOT BIRAKTI

Tilki, Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret ettiği sırada bıraktığı notu bulan bir takipçisinin paylaştığı mesajı yayınladı.