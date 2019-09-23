Aleyna Tilki, Ahmet Kaya'nın mezarına bıraktığı not ve çantasındaki mesajıyla dikkat çekti
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, tatil için Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Tilki'nin, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafında çantasında yazdığı mesaj dikkat çekti. Tilki, daha sonra Ahmet Kaya'nın mezarına bıraktığı notu da paylaştı.
Her söylediği olay olan ve paylaşımı binlerce beğeni alan Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımıyla "Popülerim" mesajıyla dikkat çekti.
EĞİTİM ÖNCESİ KAÇAMAK YAPTI
Üniversite eğitimi için ABD-Los Angeles'a taşınmaya hazırlanan Aleyna Tilki okul öncesi tatil kaçamağı yaptı. Fransa'nın başkenti Paris'e giden şarkıcı, şehrin sokaklarında verdiği pozları Instagram'da paylaştı. Tilki, hem çantasında hem de paylaşımında yazdığı "Sadece popülerim" mesajıyla dikkat çekti.
AHMET KAYA'NIN MEZARINI ZİYARET ETTİĞİ SIRADA NOT BIRAKTI
Tilki, Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret ettiği sırada bıraktığı notu bulan bir takipçisinin paylaştığı mesajı yayınladı.