Aleyna Çalışkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna Çalışkan nereli, mesleği nedir?
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Aleyna Çalışkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna Çalışkan nereli, mesleği nedir?

Aleyna Çalışkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna Çalışkan nereli, mesleği nedir?
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Survivor'da Gönüllüler takımında yer alan Aleyna Çalışkan'ın kim olduğu araştırılıyor. Aleyna Çalışkan yedek yarışmacılar arasından Survivor'a daha sonra dahil olmuştur. Vücut geliştirmeyle ilgilenen Aleyna Çalışkan izleyici tarafından araştırılıyor. Peki, Aleyna Çalışkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna Çalışkan nereli, mesleği nedir? Aleyna Çalışkan hayatı ve biyografisi nedir?

Survivor'da Gönüllüler takımında yer alan Aleyna Çalışkan'ın kim olduğu araştırılıyor. Aleyna Çalışkan yedek yarışmacılar arasından Survivor'a daha sonra dahil olmuştur. Vücut geliştirmeyle ilgilenen Aleyna Çalışkan izleyici tarafından araştırılıyor. Peki, Aleyna Çalışkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna Çalışkan nereli, mesleği nedir? Aleyna Çalışkan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğmuştur. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşımdan beri sporla ilgileniyor. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna'nın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.

ALEYNA ÇALIŞKAN EVLİ Mİ?

Survivor 2021 gönüllüler takımı kadrosuna yedeklerden katılan Aleyna Çalışkan'ın kim olduğu herkes tarafından sorgulanmaya başladı. Güzelliğiyle dikkat çeken yarışmacının evli mi olduğu izleyiciler tarafından merak edildi. Henüz 22 yaşında olan Aleyna Çalışkan'ın medeni hali bekârdır. Kariyerinde IFBB Bikini Fitness Türkiye Şampiyonluğu bulunmaktadır.

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Aleyna Çalışkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna Çalışkan nereli, mesleği nedir? - Haberler
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