Alevlerin arasında kalan hurdacıyı itfaiye kurtardı
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Alevlerin arasında kalan hurdacıyı itfaiye kurtardı

24.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:40
Alevlerin arasında kalan hurdacıyı itfaiye kurtardı

İZMİR'in Konak ilçesinde üç katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında içeride mahsur kalan ve dumandan etkilenen Mehmet Ali Elnim (28), itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde üç katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında içeride mahsur kalan ve dumandan etkilenen Mehmet Ali Elnim (28), itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, bugün saat 14.30 sıralarında Basmane semti 1296 sokaktaki üç katlı bir binanın zemin katında meydana geldi. Zemin katta tek yaşadığı ve hurdacılıkla uğraştığı belirtilen Mehmet Ali Elnim, iddiaya göre hurdaları yaktığı sırada yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine müdahale eden Elnim başarılı olamazken, dumanların içinde kaldı. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, 112 sağlık ekipleri, AKS 110 ekipleri ve polis sevk edildi. Alevlere müdahale eden ve kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, baygın vaziyetteki Elnim'i de dışarı çıkardı. Dumandan etkilendiği belirlenen Elnim, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Elnim'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


- İzmir
Alevlerin arasında kalan hurdacıyı itfaiye kurtardı
Alevlerin arasında kalan hurdacıyı itfaiye kurtardı
Alevlerin arasında kalan hurdacıyı itfaiye kurtardı
Alevlerin arasında kalan hurdacıyı itfaiye kurtardı
Alevlerin arasında kalan hurdacıyı itfaiye kurtardı
Alevlerin arasında kalan hurdacıyı itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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