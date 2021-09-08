Alevlere teslim olan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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Alevlere teslim olan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Alevlere teslim olan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Gölcük ilçesi İhsaniye Merkez Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde 4 kişilik ailenin yaşadığı iki katlı ahşap evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri tarafından evde bulunan Kur'an-ı Kerim evde yaşayan aileye teslim edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Alevlere teslim olan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Alevlere teslim olan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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