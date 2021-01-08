Alevler içinde kalan pompacı yanmaktan son anda kurtarıldı
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Alevler içinde kalan pompacı yanmaktan son anda kurtarıldı

08.01.2021 11:32 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:38
Alevler içinde kalan pompacı yanmaktan son anda kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangında alevler içinde kalan pompacı yanmaktan son anda kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangında alevler içinde kalan pompacı yanmaktan son anda kurtarıldı.

Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonundaki pompaların olduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında akaryakıt pompaları kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, istasyonda çalışan 2 kişi alevler arasında kalarak yaralandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, alev alan pompacı sağa sola koşuştururken, etrafındakiler tarafından söndürülmek isteniyor. Durumu gören bir başka iş yeri çalışanı ise yangın söndürme tüpüyle önce pompacıya, daha sonra da istasyonun yanan bölgesine müdahale ediyor.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Alevler içinde kalan pompacı yanmaktan son anda kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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