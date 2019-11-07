Alevler içinde kalan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Alevler içinde kalan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

07.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:01
Alevler içinde kalan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.


Aktaş Mahallesinde 66 yaşındaki Ali Durak'a ait ahşap evde ocaktan yangın çıktı. Eşiyle birlikte çobanlık yapan Ali Durak, sabah saatlerinde evlerinden ayrıldı. Komşular yangını fark edince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ahşap ev kullanılamaz hale geldi. - BURSA

Kaynak: İHA
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