YAKUTİYE, ERZURUM (İHA) - Alevler 2 katlı metruk binayı kül etti, büyükbaş hayvan sahipleri çatıda 3 saat nöbet tuttu

ERZURUM - Erzurum'da 2 katlı metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. 3 saatlik uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında bina kül olurken hemen yanında bulunan büyükbaş hayvan ahırının sahipleri ise yangının ahıra sıçramaması için çatıda 3 saat nöbet tuttu.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Alipaşa Mahallesinde madde bağımlılarının uğrak yeri olan metruk bir binada saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çabası sonrası yangın söndürülürken metruk binayı çevreleyen kuru ağaçlar ise kesildi. Yangın sırasında her hangi bir can kaybı yaşanmazken 2 katlı bina küle döndü.

Yangının hemen yanı başında bulunan bir büyükbaş ahırının sahipleri ise yangının ahıra sıçramasını engellemek adına 3 saat boyunca ahırın çatısında yangın nöbeti tuttu.

Metruk binanın sahibi İrfan Çakanlı ise binadan uzun yıllar önce taşındığını binanın boş kalması sonrasında madde bağımlılarının uğrak yeri olduğunu söyledi.