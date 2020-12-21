Alev Alev 8. bölüm fragmanı izle! Alev Alev son bölüm özeti! Alev Alev oyuncuları!

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayınlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi, Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanmıştır. Peki, Alev Alev 8. bölüm fragmanı izle! Alev Alev son bölüm özeti! Alev Alev oyuncuları!

Farklı dünyalardan gelen üç kadının hayatları bir yangınla birbirine bağlanır. Kocasından şiddet gören Cemre (Demet Evgar) kızıyla birlikte kurtulmaya çalışırken Rüya (Dilan Çiçek Deniz) hayatın gerçekleriyle tanışır. Çiçek (Hazar Ergüçlü) ise kendini bulmalı ve kendi için bir şeyler yapmalıdır. Alev Alev 8. bölüm fragmanı izle! Alev Alev son bölüm özeti! Alev Alev oyuncuları!

ALEV ALEV HANGİ GÜN?

8. bölümü ile ekrana gelecek dizi Alev Alev her Perşembe saat 20.00'de Sow TV'de ekranlarda olacaktır.

ALEV ALEV OYUNCULARI

Oyuncuları arasında Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Demet Evgar, Zuhal Olcay, Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı Alev Alev'in konusu yoğun ilgi görüyor.

ALEV ALEV SON BÖLÜM İZLE!