Alev Alev 22. bölüm fragmanı izle! Alev Alev son bölüm full tek parça izle!

Show TV ekranlarında yayınlanan Alev Alev 22. bölüm fragmanı izle! Alev Alev son bölüm full tek parça izle! Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV ekranlarında yayınlanan Alev Alev 22. bölüm fragmanı izle! Alev Alev son bölüm full tek parça izle!Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle!

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre ve Ozan'ın öpüşmesinin ardından Çelebi'nin gizlice kurduğu plan, Ozan'ın köşeye sıkışmasına yol açar. Ömer'in ani evlilik teklifine Rüya'nın verdiği sürpriz karşılık, ilişkilerini beklenmedik bir yere getirecektir. Atlas neden konuşmadığını Çiçek'e anlatırken, İskender ve Çiçek kendilerini, Bülent'in karşısında, şok edici bir durumun içinde bulur. Tomris için tünelin ucundaki ışık belirirken, sürpriz bir isim serbest kalmasına yardımcı olur. Cemre Çelebi'ye karşı olan mücadelesinde çok tehlikeli bir risk alarak, kocasının açığını bulmaya çok yaklaşır.

ALEV ALEV KONUSU KİM?

Farklı dünyalardan gelen üç kadının hayatları bir yangınla birbirine bağlanır. Kocasından şiddet gören Cemre (Demet Evgar) kızıyla birlikte kurtulmaya çalışırken Rüya (Dilan Çiçek Deniz) hayatın gerçekleriyle tanışır. Çiçek (Hazar Ergüçlü) ise kendini bulmalı ve kendi için bir şeyler yapmalıdır.

ALEV ALEV 22. BÖLÜM FRAGMANI