Alev Alev 2. bölüm 2. fragman yayınlandı! Alev Alev dizisi hangi gün, saat kaçta?

İlk bölümü ile büyük beğeni toplayan dizi Alev Alev 2. bölüm 2. fragman yayınlandı! Alev Alev dizisi hangi gün, saat kaçta? Alev Alev dizi konusu nedir? Alev Alev izle!

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanmış dizi Alev Alev 2. bölüm 2. fragman yayınlandı! Alev Alev dizisi hangi gün, saat kaçta?

ALEV ALEV HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Show TV'de her perşembe saat 20:00'de yayınlanacak. Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Zuhal Olcay, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel gibi isimlerin rol aldığı dizi 2. bölüm ile heyecan yarattı.

ALEV ALEV DİZİ KONUSU NEDİR?

Farklı dünyalardan gelen üç kadının hayatları bir yangınla birbirine bağlanır. Kocasından şiddet gören Cemre (Demet Evgar) kızıyla birlikte kurtulmaya çalışırken Rüya (Dilan Çiçek Deniz) hayatın gerçekleriyle tanışır. Çiçek (Hazar Ergüçlü) ise kendini bulmalı ve kendi için bir şeyler yapmalıdır.

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