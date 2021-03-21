Alev alan kamyonetin, hareket edip yokuş aşağı hızla indiği anlar kamerada
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Alev alan kamyonetin, hareket edip yokuş aşağı hızla indiği anlar kamerada

21.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:02
Alev alan kamyonetin, hareket edip yokuş aşağı hızla indiği anlar kamerada

ABD'nin Arkansas eyaletinde park halindeyken alev alan kamyonet, kendiliğinden hareket edip yokuş aşağı hızla ilerleyerek, ana yoldan karşıya geçerek tümseğe çarptı.

ABD'nin Arkansas eyaletinde park halindeyken alev alan kamyonet, kendiliğinden hareket edip yokuş aşağı hızla ilerleyerek, ana yoldan karşıya geçerek tümseğe çarptı. Saniye saniye polis aracının kamerasına yansıyan olayda, ana yoldan herhangi bir aracın geçmemesi olası bir kazanın önüne geçti.

Fayetteville kentinde sahibinin evinin önüne park ettiği kamyonet, bilinmeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye gelmeden kamyonet, kendiliğinden hareket etti. Yokuş aşağı hızla ilerleyen kamyonet, ana yoldan karşıya geçip, tümseğe çarparak durdu. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.Kamyonetin yanarak ilerlediği anlar, polis aracının kamerasına yansıdı.


Alev alan kamyonetin, hareket edip yokuş aşağı hızla indiği anlar kamerada
Alev alan kamyonetin, hareket edip yokuş aşağı hızla indiği anlar kamerada
Alev alan kamyonetin, hareket edip yokuş aşağı hızla indiği anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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