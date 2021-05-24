Alev alan kamyonet küle döndü
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Alev alan kamyonet küle döndü

İhlas Haber Ajansı / Ramazan Kuyu - Haberler | 3. Sayfa

Alev alan kamyonet küle döndü Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeki kamyonet yanarak küle döndü.

Alev alan kamyonet küle döndü

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeki kamyonet yanarak küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Yeniket bölgesinde seyir halinde bulunan Cumali Aktaş idaresindeki 01 BLP 18 plakalı Ford marka kamyonet alev alarak yanmaya başladı. Aracın motor kısmında elektrik tesisatından kaynaklandığı tahmin edilen yangını fark eden araç sürücüsü aracı yol kenarına alarak durumu itfaiye ekiplerine bildirip alevlere müdahale etmek istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Alev alan kamyonet küle döndü
Alev alan kamyonet küle döndü
Alev alan kamyonet küle döndü
Alev alan kamyonet küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramazan Kuyu

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