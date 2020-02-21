: Ferrari alev alev yandı sahibi bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı

21.02.2020 21:59 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:13

Fransa'da bir adam, 1980-1990 yılları arasında sınırlı sayıda üretilen Ferrari F40 modeli spor aracın motoru alev alınca, balkondan bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

BAHÇE HORTUMUYLA FERRARİ'SİNİ SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Olay, Fransa'nın Monaco'nun ünlü semti Monte Carloda meydana geldi. 1980-1990 yılları arasında sadece 1311 adet üretilen Ferrari F40 modeli spor arabanın motorunda çıkan yangın sonucu araç alev aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aracın park halinde durduğu noktada bulunan asma kattan araç sahibinin, bahçe hortumuyla araca su sıkarak söndürmeye çalıştığı görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araca müdahale ederek söndürdü.

SINIRLI SAYIDA ÜRETİLDİ

Yerel medya, sınırlı sayıda üretilen aracın değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin Euro (8 milyon Türk lirası) olduğunu bildirdi.

Haber Videosu