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Alet Kullanan Papağan

DailyMotion.com - Güncel
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Bu papağan, bir top ve çubuk kullanarak, kutudaki kaju fıstığını almayı her seferinde başarıyor.

Bu papağan, bir top ve çubuk kullanarak, kutudaki kaju fıstığını almayı her seferinde başarıyor. Viyana Üniversitesi ile Birmingham Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü bir araştırmada, kakadu papağanlarının alet kullanarak bazı düzenekleri çalıştırabildiğini ortaya koydu. Uzmanlar araştırmayı 9 Goffin kakadu papağanı üzerinde yaptı. Bunlar arasında sadece üçü, golf oyununa benzeyen düzenekteki adımları başarılı bir şekilde uygulayarak fıstıklara ulaşabildi

DailyMotion.com - Güncel

Viyana Üniversitesi, Birmingham, Güncel, Haberler

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