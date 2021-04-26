ALES nedir? ALES bir senede kaç kere yapılır?

ALES nedir? sorusunun yanıtları merak ediliyor. ALES bir senede kaç kere yapılır? ALES/1 sınavına az süre kala, ALES/2 geç başvuru süreci bekleniyor. Peki, ALES 2 ne zaman? ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 2020 ALES/2 sınav başvuruları 1 - 12 Ekim tarihlerinde alınmıştı. ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları tamamlanmıştı, adaylar ALES/2 geç başvuru tarihlerini araştırıyor. ALES ücreti ne kadar? ALES nedir? Yıl içerisinde iki defa düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hakkında detaylar haberimizde.

ALES NEDİR?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.

(ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

* Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

* Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, adayların tezli yüksek lisans başvurularında YDS gibi oldukça önemlidir ve yüksek puan alan adaylar öncelikli konuma gelmektedir. Tezsiz yüksek lisansta ise ALES sınavı gerekmemektedir. Sınav KPSS gibi bilgi ağırlıklı değildir, genel olarak sayısal ve sözel analitik düşünmeyi ölçen bir sınavdır. Sınav süresi 150 dakika iken geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

ALES BİR SENEDE KAÇ KERE YAPILIR?

ÖSYM tarafından bu sene üç defa düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için bekleyiş devam ediyor. Sınav başvurularını bekleyen adaylar, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir taraftan da ALES takvimini sorguluyor.

ALES 2021 yılında şu tarihlerde gerçekleşecek;

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

Sınavın başvuruları ise 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında kabul edilecek.

Bu sınavın geç başvurusu 1 Nisan 2021'de alınacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 27 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak.

Bu yıl düzenlenecek diğer ALES oturumları ise 19 Eylül ve 21 Kasım tarihlerinde organize edilecek.