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Albüm buluşması

13.12.2020 09:12 | Son Güncelleme: 13.12.2020 09:17
Albüm buluşması

Ünlü şarkıcı, Paydaş'ın "Zamansız Şarkılar" serisinin üçüncü albümünü hazırlamaya başladığını ve birlikte hazırlayacakları şarkı için buluştuklarını açıkladı: "Sevgili İskender Paydaş'la 'Zamansız Şarkılar'ın üçüncü albümü için bir araya geldik.

Ünlü şarkıcı, Paydaş'ın "Zamansız Şarkılar" serisinin üçüncü albümünü hazırlamaya başladığını ve birlikte hazırlayacakları şarkı için buluştuklarını açıkladı: "Sevgili İskender Paydaş'la 'Zamansız Şarkılar'ın üçüncü albümü için bir araya geldik. Duayen isim Kayahan'ın 'Kar Taneleri' şarkısını bu sefer benden dinleyeceksiniz. Biz şimdiden çok heyecanlıyız."

Kaynak: Hürriyet

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