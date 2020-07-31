Albay Atasoy'dan veda mesajı Jandarma Genel komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazetede yayımlanmasıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına atanan Albay Ercan Atasoy veda mesajında bulundu.

Jandarma Genel komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazetede yayımlanmasıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına atanan Albay Ercan Atasoy veda mesajında bulundu.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığından Eskişehir Jandarma Komutanlığına atanan Albay Ercan Atasoy, "Beş yıl görev yaptığım huzur ve barış kenti Adıyaman'dan 2020 yılı Jandarma Genel Komutanlığına ait Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına atandım. Görev yaptığım süre içerisinde Adıyaman ilinin asayişini sağlamakta en büyük desteği gördüğüm başta Adıyamanlı hemşehrilerim olmak üzere, huzur ve ahenk içerisinde çalıştığımız tüm kamu kurum kuruluş personeline, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığının fedakar personeli ile güvenlik korucularına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Gurur ve huzur içerisinde görev yaptığım Adıyaman'dan ayrılırken hüzün yaşamakla birlikte kalıcı dostluklar edinmenin verdiği mutluluk bu hüznü hafifletmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Adıyaman'dan ayrılırken, yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaşarak ihya edeceğimiz Kurban Bayramının Jandarma Teşkilatının fedakar personeli ve ailelerine, Adıyamanlı hemşehrilerime ve milletimize hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA