Alaybey ve Nurlupınar'dan MASKİ'ye Teşekkür Ziyareti

08.11.2019 15:21 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:21

Muhtarlar mahallelerine yapılan çalışmalar ve hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. Şehzadeler ilçesine bağlı Alaybey Mahalle Muhtarı Mustafa Eken ile Nurlupınar Mahalle Muhtarı Mehmet Akşit, İçme Suyu Daire Başkan Bircan Kaynak'ı makamında ziyaret etti.Muhtarlar, mahallelerindeki çalışmalar ve hizmetlerden memnun kaldıklarını ifade ederek, teşekkürlerini iletti.

"İsteklerimiz geri çevrilmiyor"

Nurlupınar Mahalle Muhtarı Mehmet Akşit, "MASKİ Genel Müdürlüğünden ne istediysek, geri çevrilmedi. Mahallemde yapılan çalışmalar ve hizmetlerden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İçme Suyu Daire Başkanımız Sayın Bircan Kaynak da ekipleri ile her zaman bizim yanımızda" dedi.

"MASKİ bizimle iletişim halinde"

Alaybey Mahalle Muhtarı Mustafa Eken, "MASKİ Genel Müdürlüğünün en sevdiğim yönlerinden birisi de, bizimle iletişim halinde olmalarıdır. Hizmet aksamıyor, çalışmalar da büyük bir özveri ile yapılıyor ve sorunlar çözülüyor. İçme Suyu Daire Başkanımız Bircan Kaynak da sorunları çözme açısından çok güzel bir yaklaşım sergiliyor. Teşekkür ediyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğü'nden memnunum" dedi.

"Yüzlerin gülmesi, bizi işimize daha sıkı bağlıyor"

İçme Suyu Daire Başkanı Bircan Kaynak da, nazik ziyaretlerinden ötürü muhtarlara teşekkür etti. Kaynak, "Muhtarlarımızı ağırlamak ve onların yüzlerindeki gülümseme, bizleri işimize daha sıkı bağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün liderliğinde vatandaşlarımızın memnuniyeti için il genelinde personellerimiz ile var gücümüzle çalışıyoruz. Geri dönüşler almak da emeğimizin karşılığıdır" dedi.

Kaynak: Bültenler