Alaves - Sevilla İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni haftanın bazı maçları bugün oynanıyor. Peki Alaves - Sevilla maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Maç nerede oynanıyor? Hangi kanalda olacak? Tüm detaylar haberimizde...