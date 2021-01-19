Alaves - Sevilla İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Alaves - Sevilla İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

19.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:25
Alaves - Sevilla İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni haftanın bazı maçları bugün oynanıyor. Peki Alaves - Sevilla maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Maç nerede oynanıyor? Hangi kanalda olacak? Tüm detaylar haberimizde...

La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Alaves - Sevilla maçıdır. Peki Alaves - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

ALAVES - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Alaves - Sevilla maçı 19 Ocak Salı günü bu akşam saat 23:30 'da başlayacaktır.

ALAVES - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Alaves - Sevilla maçını Spor Smart, D-Smart 77 kanalından izleyebilirsiniz.

ALAVES - SEVİLLA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Mendizorrotza Stadyumu, VitoriaGasteiz'da oynanacak.

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