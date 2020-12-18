Alaturka severlere müzik ziyafeti fırsatı
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Alaturka severlere müzik ziyafeti fırsatı

18.12.2020 10:54 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:58
Alaturka severlere müzik ziyafeti fırsatı

Radyo Alaturka Türk Sanat Müziği eserleri ile, yeni yayın döneminde dopdolu bir yayın akışı ile alaturka severleri geçmişten günümüze götüreceğini duyurdu.

Radyo Alaturka Türk Sanat Müziği eserleri ile, yeni yayın döneminde dopdolu bir yayın akışı ile alaturka severleri geçmişten günümüze götüreceğini duyurdu.

Dünden bugüne nice aşklara, ayrılıklara, gurbete, hasrete tercüman olmuş beste ve güftelerden oluşan, maziyi anımsatan Türk Sanat Müziği eserlerinin yayınlandığı Radyo Alaturka, 2021 yılına dolu bir yayın programı ile merhaba diyeceğini açıkladı. Yeni yayın dönemini sevilen programları ve müzik severlere özel yayınlarıyla kutlayacağını duyuran Radyo Alaturka tarafından, geçmişin mirası olan notaları geleceğe yeni yayın döneminde de taşıyacakları bildirildi.

PANDEMİ YORGUNLUĞU ALATURKA EZGİLERİYLE ATILACAK

Radyo Alaturka tarafından yapılan açıklamada, pandemi salgını sebebiyle 2020 yılının ruhani yorgunluğunun alaturka ezgileri ile atılacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Yeni sezonda alaturka müziğin sevilen isimleri stüdyo ortamında ağırlanacak, sürpriz konuklar ile canlı yayınlar gerçekleştirilecek. Alaturka müziği teknoloji ile birleştirerek Android ve İOS için aplikasyon geliştirildi ve genç dimağlara ulaşılması hedefleniyor" denildi.

İZLEYENLERLE BULUŞMAYA HAZIRLANIYORLAR

Yeni yayın döneminde sadece dinleyiciler ile değil izleyicilerle de buluşmaya hazırlanıldığı bilgisinin bulunduğu açıklamada, "Belediyeler ve sanat camiası ile özel projelere imza atmaya hazırlanılıyor" ifadeleri yer aldı.

Yeni senede Radyo Alaturka'nın yayın programı şu şekilde belirlendi:

"Hafta içi her gün 13.00-16.00 Meltem Mendi ile Alaturka Rüzgarı

Hafta içi her gün 16: 00-19: 00 Beyza Koç ile Nağmeler

Hafta içi her akşam 21: 00 24: 00 Kerem Albayrak ile Kerem GibiHafta sonu Cumartesi günleri 13: 00 -14: 00 saatleri arasında dinleyicilerden gelen mesaj ve istekler doğrultusunda hazırlanan Alaturka 45'lik listesi yayınlanıyor. 

Pazar günleri 13: 00-14: 00 saatleri arasında dinleyicilerden gelen mesaj ve istekler doğrultusunda hazırlanan Alaturka 10 listesi dinleyici ile buluşuyor."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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