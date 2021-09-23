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Alaşehir'de kaçak tütün operasyonu

Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan - Haberler | Güncel
Alaşehir'de kaçak tütün operasyonu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçak tütün ve sigara satışı yaptığı belirlenen M.K.'yı (34) takibe aldı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından M.K.'nın iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 5 bin 780 içi doldurulmuş makaron, bin 200 boş makaron, 18 adet 50 gramlık nargile tütünü, 10 kilogram bandrolsüz tütün,12 kilogram çeşitli paket ve poşetler içerisinde açık kıyılmış tütün ele geçirildi. İş yeri sahibi M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan - Son Dakika Haberleri
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