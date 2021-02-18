Alaşehir'de 2 evden 20 römork dolusu çöp çıktı
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Alaşehir'de 2 evden 20 römork dolusu çöp çıktı

18.02.2021 11:50 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:54
Alaşehir'de 2 evden 20 römork dolusu çöp çıktı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde 2 evden 20 römork dolusu çöp çıktı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde 2 evden 20 römork  dolusu çöp çıktı.

Alaşehir ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşların 2 evden 'kötü koku' geldiği yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti. Ekipler, Yeni Mahalle Rauf Denktaş Caddesi'nde yaşayan Hasan B. (45) ile Hacıbey Mahallesi Osmaniye Caddesi üzerinde yaşayan Emrah Ç.'ye (75) ait evlere giderek temizlik çalışması yaptı. 2 evden 20 römork dolusu çöp çıktı. Evleri dezenfekte edilen Hasan B. ve Emrah Ç., görevlilerce uyarıldı.


Alaşehir'de 2 evden 20 römork dolusu çöp çıktı
Alaşehir'de 2 evden 20 römork dolusu çöp çıktı
Alaşehir'de 2 evden 20 römork dolusu çöp çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN

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