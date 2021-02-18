Alaşehir'de 2 evden 20 römork dolusu çöp çıktı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde 2 evden 20 römork dolusu çöp çıktı.

Alaşehir ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşların 2 evden 'kötü koku' geldiği yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti. Ekipler, Yeni Mahalle Rauf Denktaş Caddesi'nde yaşayan Hasan B. (45) ile Hacıbey Mahallesi Osmaniye Caddesi üzerinde yaşayan Emrah Ç.'ye (75) ait evlere giderek temizlik çalışması yaptı. 2 evden 20 römork dolusu çöp çıktı. Evleri dezenfekte edilen Hasan B. ve Emrah Ç., görevlilerce uyarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN