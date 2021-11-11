Alara Koçibey kimdir? Alara Koçibey Uzan kaç yaşında, Cem Uzan'la ne zaman ayrıldı?

Alara Koçibey Uzan kimdir? sorusunun yanıtı magazin gündeminin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Hayatıyla büyük dikkat çeken Cem Uzan'ın eski eşi olan Alara Koçibey'in Camdaki Kız dizisindeki Nalan olduğu iddia edilmekte. Peki, Alara Koçibey Uzan kimdir?

ALARA KOÇİBEY UZAN KİMDİR?

Alara Koçibey 1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Babası ralli sporcusu Renç Koçibey ve annesi Meryem Koçibey'dir. Aynı zamanda oyuncu Seben Koçibey'in kız kardeşidir. Mimar ve tasarımcı olan Alara Koçibey, iş insanı Cem Uzan ile evlenmişti.

Lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra üniversite hayatına 3 farklı ülkede devam etti. İstanbul, Londra ve New York'ta İç Mimarlık eğitimi aldı. İşadamı Cem Uzan ile evliliğinden Emre Renç ve Yasemin Paris adında iki çocuğu dünyaya geldi. Alara Koçibey Cem Uzan 13 yıl sonra olaylı bir şekilde ayrıldı.

Koçibey, Cem Uzan'da boşandıktan sonra magazin dünyasında özel hayatı ile yeniden yer aldı. Ardından kendisinden on yaş küçük Eren Morova ile aşk yaşamaya başladı.

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