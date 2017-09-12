Alaplı'nın Sanayi Kenti Olması Çalışmaları

Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak, ilçenin fındıkla anıldığını ancak yaptıkları çalışmalara sonucunda sanayi kenti olma yolunda hızla ilerleyen bir ilçe olacaklarını bildirdi.



Ocak, TSO binasında düzenlediği basın toplantısında, oda olarak iki öncelikli hedefleri olduğunu, bunlardan birisinin Alaplı OSB, diğeri ise çay boyundaki Islah OSB alanı olduğunu söyledi.





Alaplı OSB'de 30 parselden 11'inin tahsisinin gerçekleştiğini kalan 19 parsele 25'inin üzerinde talep olduğunu anlatan Ocak, şöyle konuştu:





"Alaplı OSB'yle ilgili göreve geldiğimiz de az bir kamulaştırma işlemi kalmıştı. Tamamını biterek proje ihalesini gerçekleştirdik. Bunun devamında alt yapı ihalesi çalışmalarına başladık. Şuan çalışmaların yüzde 70'i tamamlanarak devam ediyor. Yolların bordürleri ve ana yolların parke çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak. Alaplı bu zamana kadar fındığı ile anılan bir ilçeyken, bundan sonra sanayi kenti olma yolunda emin adımlarla devam ediyor. Alaplı'da çok güzel işler oluyor. Bundan sonrada devam edecek."



Recep Ocak ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun Alaplı'da 16 Eylül'de düzenlenecek "Alaplı'ya Değer Katanlar" konulu toplantısına katılacağını kaydetti.