Alanya'da sahil bandının çehresini değiştirecek proje için düğmeye basıldı
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Alanya'da sahil bandının çehresini değiştirecek proje için düğmeye basıldı

09.03.2021 15:36 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:40
Alanya'da sahil bandının çehresini değiştirecek proje için düğmeye basıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahil bandının çehresini değiştirecek projeler için düğmeye basıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahil bandının çehresini değiştirecek projeler için düğmeye basıldı. ALTİD Başkanı Burhan Sili ve yönetimi ile çalışmaları inceleyen Başkan Yücel, "Bölgeyi cazibe merkezi yapacağız" dedi.

Kent genelinde oluşturduğu prestij caddeleri, meydan ve sokaklarının ardından Başkan Yücel, sahil bandındaki sirkülasyonu ve konforu arttırmak adına hazırlanan projelerine başladı. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün koordinesinde yürütülen çalışmalarla sahil bandındaki peyzaj alanlarının genişletilmesi planlanıyor. Çalışmaları Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yerinde inceleyen Başkan Yücel, ilk etap çalışmalarının Nisan ayının sonuna kadar yetiştirilmesi için talimat verdi.

İlk etapta Oba Çayı ile Dim Çayı arasındaki kısım tamamlanacak

Sahil bandında bulunan peyzaj alanları genişletilerek yeni yürüyüş ve bisiklet yolları bölgeye kazandırılacak. Şehrin girişinden çıkışına kadar sahil bandında boydan boya yapılacak düzenleme ilk etapta Oba Çayı ile Dim Çayı arasında kalan bölgede tamamlanacak. Bölgeye yeni sosyal donatı alanları da kazandırılıp sirkülasyonun arttırılması sağlanacak. - ANTALYA

Alanya'da sahil bandının çehresini değiştirecek proje için düğmeye basıldı
Alanya'da sahil bandının çehresini değiştirecek proje için düğmeye basıldı
Alanya'da sahil bandının çehresini değiştirecek proje için düğmeye basıldı
Alanya'da sahil bandının çehresini değiştirecek proje için düğmeye basıldı
Alanya'da sahil bandının çehresini değiştirecek proje için düğmeye basıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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