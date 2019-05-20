3 Kuyumcudan Milyonluk Ziynet Eşyası Çalan Hırsızlar, Yakayı Ele Verdi
Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 kuyumcudan yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyası ve para çaldığı belirlenen suç örgütü üyesi 4 şüpheli, polisin sıkı çalışması sonucu yakalanıp tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 kuyumcudan 1 milyon liralık ziynet eşyası ve bir miktar para çalarak soygun yaptıkları belirlenen 4 kişi tutuklandı.
1 MİLYON LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALDILAR
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Saray, Avsallar ve Mahmutlar mahallelerindeki 3 kuyumcudan farklı tarihlerde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'hırsızlık ve suç işlemek için örgüt kurmak' suçları kapsamında yürütülen soruşturma için özel ekip kuruldu. Güvenlik kameralarını inceleyen ve deliller toplayan polis ekipleri, yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyası ve bir miktar parayı kepenk kırma ve kumandayla kepenk açma yöntemiyle çalan şüphelilerin V.K., E.K., M.C. ve H.K. olduğunu belirledi.
ŞÜPHELİLER MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçen polis ekipleri, 15 Mayıs günü V.K., E.K. ve M.C.'yi İstanbul'da, H.K.'yi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gizlendiği ikamette yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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hırsızlık almış başını gitmiş. Hırsızın hiçmi suçu yok hakim bey lafı şuan gerçek oldu. Secimden seçime koşturacağınıza ceza yasalarını düzeltin artık.Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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ALIN TERİ DÖKEREK PARA KAZANMAK NİÇİN İSTEMEZSİNİZ ? EMEK HARCANARAK KAZANILAN PARA DAN HAYIR GELİR. .Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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Begenmedim diyenler Allah sizlerin belasini versin cok yakinda sizin belanizida verecek bak yaziyorumCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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altınlar addaaa :))Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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altınlar nerde ??Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır