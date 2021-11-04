Alanya'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletli öldü - Haberler
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Alanya'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletli öldü

Demirören Haber Ajansı / Ceren Şahin - Haberler | Güncel
Alanya'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletli öldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletin sürücüsü Mehmet Arıkan (47), hayatını kaybetti.

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletin sürücüsü Mehmet Arıkan (47), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Alanya'nın Sugözü Mahallesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Arıkan yönetimindeki 07 LGV 58 plakalı motosiklete, Antalya istikametine doğru seyir halinde olan E.T.'nin kullandığı 07 ANM 057 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Arıkan, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arıkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arıkan'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürülürken, kamyon şoförü E.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Alanya'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletli öldü

Alanya'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletli öldü

Alanya'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletli öldü

Demirören Haber Ajansı / Ceren Şahin - Son Dakika Haberleri
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