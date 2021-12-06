Aladağ Kaymakamı Berker Çırak'tan Halk Eğitim Merkezine ziyaret - Haberler
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Aladağ Kaymakamı Berker Çırak'tan Halk Eğitim Merkezine ziyaret

AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Aladağ Kaymakamı Berker Çırak'tan Halk Eğitim Merkezine ziyaret

Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, Halk Eğitim Merkezine ziyarette bulundu.

Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, Halk Eğitim Merkezine ziyarette bulundu.

Kaymakam Çırak, kursiyerlerle bir araya gelerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Merkezdeki kurslarda yapılan el emeği ürünlerin pazarlanması konusunda proje hazırlanmasını isteyen Kaymakam Çırak, kursiyerlere çalışmalarında başarılar diledi.

AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri

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