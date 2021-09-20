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Aladağ'da gaziler onuruna yemek verildi

AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Aladağ'da gaziler onuruna yemek verildi

Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle ilçede yaşayan gazi ve aileleri onuruna yemek verdi.

Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle ilçede yaşayan gazi ve aileleri onuruna yemek verdi.

Kaymakam Çırak, belediye düğün salonundaki programda, gazilerle sohbet ederek günlerini kutladı.

Programa, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, İlçe Emniyet Amiri Ali Yazan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Zekayi Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Adem Yılmaz da katıldı.

AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri
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