Alabama'yı fırtına vurdu, uçan çatılar yola savruldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alabama'yı fırtına vurdu, uçan çatılar yola savruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin Alabama eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada bazı binaların duvarları yıkılırken, uçan çatılar da yollara savruldu.

ABD'nin Alabama eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada bazı binaların duvarları yıkılırken, uçan çatılar da yollara savruldu.

ABD'nin güneydoğusundaki Alabama eyaletinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Eyaletin batısındaki Winfield'da şiddetli fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrilirken, evlerde ve binalarda hasar meydana geldi. Winfield Polis Şefi Brett Burleson, bazı binaların duvarlarının yıkıldığını ve uçan çatıların yollara savrulduğunu ifade etti. Marion County Şerif Ofisinden yapılan açıklama ise, "Winfield şehir merkezi tehlikeli bir bölge ve olay yerinde çok sayıda ekip var" diyerek uyarıda bulundu. Burleson, "Eğer buraya gelmek zorunda değilseniz gelmeyin" dedi.

Fırtınada henüz ölen ya da yaralanan olmadı. Ekiplerin hasar tespit ve temizleme çalışmaları devam ediyor. Mississippi, Alabama, Georgia ve Güney Carolina için verilen şiddetli fırtına uyarısı da sürüyor.

(İHA)

Alabama'yı fırtına vurdu, uçan çatılar yola savruldu

Alabama'yı fırtına vurdu, uçan çatılar yola savruldu

Alabama'yı fırtına vurdu, uçan çatılar yola savruldu

Antalya'daki fırtınayı değerlendiren muhabir, canlı yayında zor anlar yaşadı

Antalya'daki fırtınayı değerlendiren muhabir, canlı yayında zor anlar yaşadı

 Antalya'nın üç ilçesinde beklenen aşırı yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Antalya'nın üç ilçesinde beklenen aşırı yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

 ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in yargılandığı davada tanık ifadeleri alındı

ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in yargılandığı davada tanık ifadeleri alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title