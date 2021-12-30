Alabama'yı fırtına vurdu, uçan çatılar yola savruldu

ABD'nin Alabama eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada bazı binaların duvarları yıkılırken, uçan çatılar da yollara savruldu.

ABD'nin güneydoğusundaki Alabama eyaletinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Eyaletin batısındaki Winfield'da şiddetli fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrilirken, evlerde ve binalarda hasar meydana geldi. Winfield Polis Şefi Brett Burleson, bazı binaların duvarlarının yıkıldığını ve uçan çatıların yollara savrulduğunu ifade etti. Marion County Şerif Ofisinden yapılan açıklama ise, "Winfield şehir merkezi tehlikeli bir bölge ve olay yerinde çok sayıda ekip var" diyerek uyarıda bulundu. Burleson, "Eğer buraya gelmek zorunda değilseniz gelmeyin" dedi.

Fırtınada henüz ölen ya da yaralanan olmadı. Ekiplerin hasar tespit ve temizleme çalışmaları devam ediyor. Mississippi, Alabama, Georgia ve Güney Carolina için verilen şiddetli fırtına uyarısı da sürüyor.

(İHA)