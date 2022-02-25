Alaattin Çakıcı'nın yeğenine saldırı düzenleyen şüpheliler adliyeye sevk edildi - Haberler
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Alaattin Çakıcı'nın yeğenine saldırı düzenleyen şüpheliler adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alaattin Çakıcı'nın yeğenine saldırı düzenleyen şüpheliler adliyeye sevk edildi

Alaattin Çakıcı'nın yakını Adem Çakıcı'ya yönelik saldırı düzenleyen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL (İHA) - Alaattin Çakıcı'nın yakını Adem Çakıcı'ya yönelik saldırı düzenleyen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, 15 Şubat'ta İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştı.

Polis tarafından 17 Şubat'ta yakalanan ve hırsızlık suçlarından kaydı olduğu ortaya çıkan 3 kişi, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Alaattin Çakıcı, İstanbul, Saldırı, 3. Sayfa, Haberler

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