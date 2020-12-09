Alaaddin'in Yeni Serüvenleri filmi konusu nedir? Alaaddin'in Yeni Serüvenleri oyuncuları ve Alaaddin'in Yeni Serüvenleri özeti!
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Alaaddin'in Yeni Serüvenleri filmi konusu nedir? Alaaddin'in Yeni Serüvenleri oyuncuları ve Alaaddin'in Yeni Serüvenleri özeti!

09.12.2020 10:28 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:31
Alaaddin'in Yeni Serüvenleri filmi konusu nedir? Alaaddin'in Yeni Serüvenleri oyuncuları ve Alaaddin'in Yeni Serüvenleri özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Alaaddin'in Yeni Serüvenleri filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Alaaddin'in Yeni Serüvenleri konusu, özeti ve Alaaddin'in Yeni Serüvenleri oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Alaaddin'in Yeni Serüvenleri filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Alaaddin'in Yeni Serüvenleri filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Alaaddin'in Yeni Serüvenleri filmini izleyecek olanların merak ettiği Alaaddin'in Yeni Serüvenleri konusu nedir, Alaaddin'in Yeni Serüvenleri oyuncuları kimler ve Alaaddin'in Yeni Serüvenleri özeti gibi konuları inceliyoruz.

ALAADDİN'İN YENİ SERÜVENLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Her daim kaybetmeye mahkum bir grup adam bir mağazayı soymaya karar verirler. Fakat tam soygun esnasında bir grup çocuk başlarına üşüşür ve onlardan bir masal anlatmalarını isterler. Adamlar da onlara yalan yanlış bir Alaaddin masalı anlatmaya başlarlar.

ALAADDİN'İN YENİ SERÜVENLERİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Arthur Benzaquen

Oyuncular: Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide ve William Lebghill

Tür: Komedi

Ülke: 2015/ Fransa, Belçika

Başrolünde Kev Adams'ın yer aldığı 'Alaaddin'in Yeni Serüvenleri' filminin yönetmen koltuğunda Arthur Benzaquen oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide ve William Lebghill yer alıyor.

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