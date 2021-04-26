Akyurt markalaşıyor
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Akyurt markalaşıyor

Akyurt markalaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akyurt Belediyesi "Ankara'nın Dünya'ya Açılan Kapısı" ve "Kuzeyin Yıldızı Akyurt" marka patentlerini aldı.

Akyurt Belediyesi "Ankara'nın Dünya'ya Açılan Kapısı" ve "Kuzeyin Yıldızı Akyurt" marka patentlerini aldı.

Akyurt Belediyesi ilçenin tanıtım alanı olan billboard ve totemlerin sayısını artırırken, bu alanlarda kullanılacak iki adet marka patentini de aldı. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık Akyurt'un daha geniş çevrelere tanıtılması amacıyla iki söz dizisinin patentini aldıklarını söyledi.

Akyurt'un konum olarak Ankara'nın en önemli noktalarından birinde yer aldığını ifade eden Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Göreve geldiğimiz günden beri hizmetlerimizi duyurmanın yanında, Akyurt'u farklı özellikleriyle ön plana çıkarmayı da amaçlıyoruz" dedi.

Ayık, şunları söyledi:

"Bu doğrultuda topraklarımız içinde bulunan Esenboğa Havalimanına atfen 'Ankara'nın Dünya'ya Açılan Kapısı' ve Ankara'nın kuzeyinde sanayimizin gelişimini anlatan 'Kuzeyin Yıldızı Akyurt' marka patentlerini almak için yaklaşık 7 ay önce Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurumuzu yaptık. Başvurular bu ay sonuçlandı ve bu iki markanın kullanım haklarına Akyurt Belediyesi olarak sahip olduk. Özellikle havaalanını kullanan yerli yabancı herkese, geldikleri yerin Akyurt olduğunu anlatacağız. Çevredeki reklam alanlarımızda bunu işleyeceğiz. Aynı şekilde 'Kuzeyin Yıldızı' ifadesini de daha çok insanın görmesi için gerekli yerlerde kullanacağız. Akyurt'un gelişimine farklı bir alandan destek olmayı amaçlayan bu çalışmanın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." - ANKARA

Akyurt markalaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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