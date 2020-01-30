: AKUT'un deprem anında hayat kurtaran uygulamasına büyük ilgi! Yüz binlerce kişi indirdi

30.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:25

AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, olası bir afet anında kullanıcıların bulunduğu konumu ve güvende olduklarını, kısa mesaj ile daha önceden belirlenen 5 kişiye gönderen 'Güvendeyim' uygulaması hakkında bilgi verdi. Şalcı, Elazığ depreminden sonra 'Güvendeyim' uygulamasını 700 bin kişinin daha indirdiğini, uygulamayı toplamda 1 milyon 200 bin kişinin kullandığını söyledi.

Türkiye'nin arama kurtarma konusundaki ilk sivil toplum örgütü AKUT, afet anında vatandaşların daha kolay iletişim kurabilmesi adına 'Güvendeyim' uygulamasını geliştirdi. AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, 1 milyon 200 bin kişinin indirdiği uygulamanın ilerleyen dönemlerde daha da geliştirilerek kullanışlı hale getirileceğini ifade etti.

İNDİRİLME SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Amaçlarının afet anında çöken telefon hatlarının yerine alternatif olarak sağlam bir çözüm bulmak olduğunu belirten Recep Şalcı, "Güvendeyim uygulaması yaklaşık 2 aydır kullanılıyor ve çok büyük ilgi gördü. İlgi görmesinin sebeplerinden bir tanesinin bu uygulamanın deprem anında da işe yaradığının vatandaşlar tarafından test edilmesi. Şu an 1 milyon 200 bin kullanıcı var ve bu sayı giderek artıyor" dedi.

TELEFON HATLARINA ALTERNATİF OLACAK

Deprem ve sel gibi afetlerin yaşandığı bölgelerde telefon hatlarında yaşanan sorunların uygulamayı olumsuz etkilemediğini ve sorunsuz çalıştığını ifade eden Recep Şalcı şöyle konuştu: "Güvendeyim uygulamasını indirdikten sonra 5 numara belirliyorsunuz ve bu 5 numaraya güvende olduğunuzun bilgisini veriyorsunuz. Aynı zamanda gönderilecek olan kısa mesaj ile sizin yer ve koordinatlarınız da yer alıyor. Böylece mesajı alan taraf sizin iyi durumda olduğunuzu, güvende olduğunuzu ve konumunuzu biliyor. Afet anında telefon şebekeleri çalışmasa bile , saniyenin yirmide birlik süresinde hat geldiğinde bu mesaj karşı tarafa iletiliyor"

Kaynak: DHA

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