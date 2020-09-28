Aksu'da Çalkaya imar yolları açılıyor
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Aksu'da Çalkaya imar yolları açılıyor

28.09.2020 12:30 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:34
Aksu'da Çalkaya imar yolları açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kırcami'nin ardından Aksu Çalkaya bölgesinde de imar yollarını açmaya başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kırcami'nin ardından Aksu Çalkaya bölgesinde de imar yollarını açmaya başladı. Çalkaya bölgesindeki imar yolu çalışmalarında ilk kazma, Altıntaş Mahallesi Falezler Caddesi'nde vuruldu.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada imar planında yer alan 30 metre genişliğindeki Falezler Caddesi'nin yaklaşık 650 metrelik kısmı iş makineleri ile açılarak, yol izi oluşturuldu. Çalışmanın devamında imar yolu olarak Çalkaya bölgesi Altıntaş Mahallesi'nde yer alan 40 metre genişliğinde 3 bin 850 metre uzunluğundaki Başbuğ Alparslan Türkeş Bulvarı açılacak. - ANTALYA

Aksu'da Çalkaya imar yolları açılıyor
Aksu'da Çalkaya imar yolları açılıyor
Aksu'da Çalkaya imar yolları açılıyor
Aksu'da Çalkaya imar yolları açılıyor
Aksu'da Çalkaya imar yolları açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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