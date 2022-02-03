Aksoy belediye personelliyle bir araya geldi

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, ilçede göre yapan belediye personelleriyle bir araya geldi.

Aksoy, ilçede görev yapan belediye personelleriyle bir araya geldi. Buluşmada, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Arslan, İlhan Ziro, Abdusselam Öncü, belediye meclis üyesi Ferudun Rahmi Kılıç ve kurum müdürleri de hazır bulundu. Aksoy, personelle buluşmasında en iyi hizmeti sunma adına, çalışan ve çalışmaya devam eden personellere teşekkür etti.

Aksoy, daha sonra personellerle birlikte yemek yedi ve sohbet etti. - ŞANLIURFA