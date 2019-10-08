Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Trump'a cevabı terör koridorunu yararak verin

08.10.2019 10:11

Türkiye, Suriye'nin doğusuna yönelik büyük bir operasyona hazırlanıyor. Suriye operasyonu dünya gündeminde olurken, dün akşam ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin sınırları aşması halinde ekonomik olarak küstah bir tehditte bulunmuştu. Trump'ın sözlerine ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den sert tepki geldi. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Bu hadsizliğe en net ve en uygun cevap Fırat'ın doğusuna girip, terör korudorunu yarmaktır" şeklinde konuştu.

"EN İYİ CEVAP: TERÖR KORİDORUNU YARMAKTIR"

Akşener partisinin grup toplantısında gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın Türkiye'yle ilgili sözlerine sert çıkışan İYİ Parti lideri, "Trump'ın dün akşam yaptığı açıklama her şeyden önce Devlet ciddiyeti ile bağdaşmaz. Sayın Erdoğan'a da bir çağrı yapıyorum: Bu hadsizliğe en net ve en uygun cevap Fırat'ın doğusuna girip, terör korudorunu yarmaktır." dedi.

TRUMP, TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Trump, Türkiye'yi ekonomisiyle tehdit etmişti. Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde sınırları aşan bir şey yapması halinde, Türkiye ekonomisini tamamen yok edip ortadan kaldıracağı" tehdidinde bulundu. Pentagon Sözcüsü Yarbay Carla Gleason da yaptığı açıklamada,"Türkiye Suriye'de hava görev emrinden çıkarıldı, gözlem ve keşif bilgileri verilmeyecek" demişti.

Trump şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım).(Türkiye'nin) Avrupa ve diğerleri ile birlikte, yakalanan IŞİD'lileri ve ailelerini gözetmeleri gerekiyor. ABD, IŞİD'in yüzde 100'ünün yakalanması da dahil olmak üzere, beklenenden çok daha fazlasını yaptı. Şimdi bölgedeki diğerlerinin kendi bölgelerini korumalarının zamanı geldi."

BEYAZ SARAY: OPERASYONDA BİZ YOKUZ

Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD'nin desteklemeyeceğini ve ülkenin operasyona dahil olmayacağını açıklamıştı. Beyaz Saray'ın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." ifadeleri kullanmıştı.