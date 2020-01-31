Akşener'den "Bozkurt işareti yapabilir miyim?" diyen gence yanıt: Tabi oğlum
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Akşener'den "Bozkurt işareti yapabilir miyim?" diyen gence yanıt: Tabi oğlum

İYİ Parti Balçova İlçe Başkanlığını ziyaret eden Meral Akşener, fotoğraf çektirmek isteyen bir gencin "Bozkurt işareti yaparak çekilebilir miyiz" şeklindeki sorusuna "Tabi oğlum" şeklinde yanıt verdi.

31.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:10
Akşener'den

İYİ Parti Lideri , programının ikinci gününe İYİ Parti İlçe başkanlığını ziyaret etti. Burada vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Akşener ile yanına gelip fotoğraf çektirmek isteyen bir genç arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

KENDİSİ DE BOZKURT İŞARETİ YAPTI

Akşener, yanına yaklaşıp "Bozkurt işareti yaparak çekilebilir miyiz?" şeklinde bir soru yönelten gence "Tabi oğlum. Al sana. Sakın izin alma" dedi ve kendisi de bozkurt işareti yaptı.

KORONAVİRÜS SORUSU

Akşener, gazetecilerin "Koronavirüs salgınının araştırılması için İYİ Parti'nin vermiş olduğu önergenin reddedilmesiyle ilgili düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna "Demek ki, bir tehlike yok. Eğer bu milleti tanıyorsam bunların her birinin seçimlerde bir bedeli olacak" sözleriyle yanıt verdi.


Haber Videosu

: Akşener'den 'Bozkurt işareti yapabilir miyim?' diyen gence yanıt: Tabi oğlum
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