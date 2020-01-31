Akşener'den "Bozkurt işareti yapabilir miyim?" diyen gence yanıt: Tabi oğlum
İYİ Parti Balçova İlçe Başkanlığını ziyaret eden Meral Akşener, fotoğraf çektirmek isteyen bir gencin "Bozkurt işareti yaparak çekilebilir miyiz" şeklindeki sorusuna "Tabi oğlum" şeklinde yanıt verdi.
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, İzmir programının ikinci gününe İYİ Parti Balçova İlçe başkanlığını ziyaret etti. Burada vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Akşener ile yanına gelip fotoğraf çektirmek isteyen bir genç arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
KENDİSİ DE BOZKURT İŞARETİ YAPTI
Akşener, yanına yaklaşıp "Bozkurt işareti yaparak çekilebilir miyiz?" şeklinde bir soru yönelten gence "Tabi oğlum. Al sana. Sakın izin alma" dedi ve kendisi de bozkurt işareti yaptı.
KORONAVİRÜS SORUSU
Akşener, gazetecilerin "Koronavirüs salgınının araştırılması için İYİ Parti'nin vermiş olduğu önergenin reddedilmesiyle ilgili düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna "Demek ki, bir tehlike yok. Eğer bu milleti tanıyorsam bunların her birinin seçimlerde bir bedeli olacak" sözleriyle yanıt verdi.