Akseki'de bağ evinde yangın
Akseki ilçesindeki bir bağ evinde çıkan yangın hasara yol açtı.
04.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:58
Akseki ilçesindeki bir bağ evinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Güzelsu Mahallesi'ndeki bağ evi olarak kullanılan prefabrikten dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından bağ evi kullanılmaz hale geldi.
Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirtildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA