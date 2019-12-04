Akseki'de bağ evinde yangın
Haberler » Güncel » Akseki'de bağ evinde yangın - Haber

Akseki'de bağ evinde yangın

Akseki ilçesindeki bir bağ evinde çıkan yangın hasara yol açtı.

04.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:58
Akseki'de bağ evinde yangın

ilçesindeki bir bağ evinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Mahallesi'ndeki bağ evi olarak kullanılan prefabrikten dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından bağ evi kullanılmaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler