Akşehir'de Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında sergiler açıldı 61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli sergiler açıldı.

61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli sergiler açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen sergilerin açılışına, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Belediye Meclis Üyesi Zekeriya Kanat ile Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel katıldı.

Ahmet Genç'in "Akşehir'den İnsan Manzaraları ve Akşehir Fotoğrafları Sergisi", Sibel Simen'in "Yağlı Boya Resimleri Sergisi", Karikatürcüler Derneğinin hazırlamış olduğu "Nasreddin Hoca Karikatürleri Sergisi", Ömer Ökesli'nin "Akrilik Boya Resim Sergisi"nin açılışlarını yapan protokol üyeleri, sergi sahiplerinden çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

Sergi sahiplerine protokol üyeleri tarafından şenliğe katkılarından dolayı plaket takdimi yapıldı. Sergiler, 9 Temmuz'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA