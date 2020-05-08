Akşehir Belediyesinden mobil tahsilat aracı uygulaması

Akşehir Belediyesi, vatandaşların daha rahat hizmet alabilmesi için mobil tahsilat aracı uygulamasına başladı.

Akşehir Belediyesi, vatandaşların daha rahat hizmet alabilmesi için mobil tahsilat aracı uygulamasına başladı.

Büyükşehir Yasası ile Akşehir'in mahallesi haline gelen beldelerde hizmet verecek araç sayesinde Emlak vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve reklam Vergisi ile idari para cezaları ödenebilecek.

Engelli, yaşlı, sağlık sorunu bulunan ve çeşitli sebeplerle vergisini yatırmak üzere belediyeye gidemeyecek olan vatandaşlar, mobil tahsilat aracı ile ödemelerini gerçekleştirebilecek.

İlk olarak Doğrugöz Mahallesi'ne gidecek olan araç, 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü Karahüyük Mahallesi'nde, 12 Mayıs Salı Günü Altuntaş Mahallesi'nde, 13 Mayıs Çarşamba günü Reis Mahallesi'nde, 15 Mayıs Cuma günü Çakıllar Mahallesi'nde, 18 Mayıs Pazartesi günü Adsız Mahallesi'nde, 20 Mayıs Çarşamba günü Gölçayır ve Atakent mahallelerinde, 22 Mayıs Cuma günü Ortaköy Mahallesi'nde, 27 Mayıs Çarşamba günü Engili Mahallesi'nde, 29 Mayıs Cuma günü ise Yazla Mahallesi'nde hizmet verecek.

Kaynak: AA