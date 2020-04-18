AKSARAY Traktörün römorkuna çarpan motosikletli öldü
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Ihlara, Güncel

AKSARAY Traktörün römorkuna çarpan motosikletli öldü

Traktörün römorkuna çarpan motosikletli öldüAKSARAY'da, traktör römorkuna çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Ömer Gün (24), hayatını kaybetti.

18.04.2020 23:20 | Son Güncelleme: 18.04.2020 23:21
AKSARAY Traktörün römorkuna çarpan motosikletli öldü

Traktörün römorkuna çarpan motosikletli öldü

AKSARAY'da, traktör römorkuna çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Ömer Gün (24), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Ihlara yolu Doğantarla köyü girişinde meydana geldi. Ömer Gün yönetimindeki plakasız motosiklet, iddiaya göre Şener Aydın Aday'ın (23) kullandığı 68 DŞ 406 traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen motosikletteki kasksız sürücü Gün, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ömer Gün'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Traktör sürücüsü Şener Aydın Aday ise gözaltına alındı.

AKSARAY Traktörün römorkuna çarpan motosikletli öldü

Kaynak: DHA

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