AKSARAY Minibüs ile otomobil çarpıştı 3'ü çocuk 7 yaralı Minibüs ile otomobil çarpıştı 3'ü çocuk 7 yaralıAKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Minibüs ile otomobil çarpıştı 3'ü çocuk 7 yaralı AKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada otomobilde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Gülağaç ilçesi girişinde meydana geldi. Tunahan İn (21) yönetimindeki 68 AAH 019 plakalı otomobil, kavşakta Salih Demir'in (26) kullandığı 66 DK 536 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Salih Demir yara almadan kurtulurken, otomobil sürücüsü Tunahan İn ve yanında bulunan Fadimana Dal (49), Hatice Naz Dal (10), Kamil Yiğit (26), Rabia Yiğit (19), Yüksel Miray Yiğit (1) ve Fatma Yiğit (1) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: DHA