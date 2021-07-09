FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede
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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede

Anadolu Ajansı / Oğuzhan Demiray - Haberler | Güncel

Aksaray merkezli 3 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Aksaray merkezli 3 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün eğitim yapılanması içinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Aksaray merkezli Konya ve Ankara'da FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik 28 Haziran'da düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oğuzhan Demiray

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