Aksaray'ın neyi meşhur? Aksaray'ın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Aksaray'ın nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Aksaray'ın nesi meşhur, neyi meşhur? Aksaray'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Aksaray'ın en meşhur içecekleri nelerdir? Aksaray'ın en meşhur yemekleri, Aksaray'ın en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Aksaray'ın neyi meşhurdur, Aksaray'ın nesi meşhur? Aksaray'ın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

AKSARAY'IN NEYİ MEŞHUR?

Aksaray ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Aksaray Tava

Soğanlama

Höşmerim

Sarığı Burma

Dolma Mantı

Dolaz

Karıştırma

Erişte

Kuskus Pilavı

Bamya Çorbası

Çiğleme

Kapak Böreği

Şeker Pancarı Yahnisi

Kokina Çorbası

Aksaray'ın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.